Командир 7-го корпусу ДШВ: росіяни хочуть влаштувати логістичний локдаун в Запоріжжі і дійти до Дніпра

Командир 7-го корпусу Десантно-штурмових військ, Герой України Євген Ласійчук заявив, що російські окупаційні війська б'ють по мостах і дамбах Запоріжжя з метою влаштувати логістичний локдаун і дійти до Дніпра.

"Загальна ціль противника тут незмінна – оволодіти самим населеним пунктом, Запоріжжям. На сьогодні вимальовується тактика транспортного локдауну міста – вони намагаються і вже б'ють КАБАми по мостах, дамбах, руйнують інфраструктуру, зокрема електропостачання, у самому місті. Підготовчий етап (до транспортного локдауну Запоріжжя – ІФ-У), я вважаю, вже відбувається", – сказав він в інтерв'ю "Українській правді" .

Ласійчук зазначив, що активність росіян на Гуляйпільському напрямку зростає, за попередніми розрахунками, тут нараховується близько 50 тисяч сил окупантів.

"Чого росіяни намагаються тут активно рухатися? Після логістичного локдауну вони хочуть обійти Запоріжжя з півночі й дійти до Дніпра (міста – ред.)", – зазначив військовий.

За словами командира 7-го корпусу ДШВ, "втрачати Запоріжжя – це фактично як втрачати той же Донбас".

"Із Запоріжжя йде пряма дорога на Дніпро. Втім, можливо, це для них (росіян – ІФ-У) відволікаючий напрямок, для відтягування наших сил з самого Донбасу", – сказав Ласійчук.