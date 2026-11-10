Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Міністри оборони України та Норвегії обговорили постачання 20-мм снарядів для F-16 та проєкти з інтеграції ракет у системи ППО NASAMS

1 хв читати
Додати як джерело
Міністри оборони України та Норвегії обговорили постачання 20-мм снарядів для F-16 та проєкти з інтеграції ракет у системи ППО NASAMS
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua/

Напередодні засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком щодо посилення української протиповітряної оборони.

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, під час розмови сторони окреслили пріоритети підтримки України до кінця цього року та на наступний рік.

"Цінуємо сталість підтримки та її силу. Це дає нам передбачуваність і можливість спрямовувати ресурси на найбільш нагальні потреби, передусім на безпілотні системи та посилення протиповітряної оборони", – зазначив Хмара.

Міністри зосередилися на кроках для максимально швидкого посилення ППО. Зокрема, йшлося про закупівлю ПЗРК, внески до механізму PURL, а також прискорення постачання протиповітряних ракет. Сторони обговорили постачання 20-мм пострілів для літаків F-16: ці боєприпаси до авіаційних гармат показують високу ефективність у боротьбі з реактивними безпілотниками.

"Ще одна важлива тема – проєкти з інтеграції ракет у системи ППО NASAMS. Міністри обговорили хід їх реалізації. Крім того, розглянули питання співпраці між оборонними компаніями", – йдеться у повідомленні.

Сандвік запевнив у планах Норвегії продовжити масштабні закупівлі дронів українського виробництва для потреб Сил оборони України.

"Маємо значний потенціал для розширення партнерства у сфері ОПК та інших напрямах, що посилять Україну та Норвегію", – підкреслив Хмара.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#зброя #норвегія #міноборони #defence
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ЄС, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, Україна, США та НАТО виступили із спільною заявлю щодо сьогоднішньої зустрічі в Абу-Дабі

ЄС, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, Україна, США та НАТО виступили із спільною заявлю щодо сьогоднішньої зустрічі в Абу-Дабі

По завершенню зустрічі представників Європейського союзу, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України, Сполучених Штатів і НАТО, яка відбул…

Читати
Комишуваха та Маріупольський драмтеатр стануть доказами для відповідальності воєнних злочинців РФ – постпред України при ООН

Комишуваха та Маріупольський драмтеатр стануть доказами для відповідальності воєнних злочинців РФ – постпред України при ООН

Російські авіаудари по Донецькому обласному академічному драматичному театру в Маріуполі та школі у Комишувасі стануть основою доказової бази під час…

Читати
Корецький: Питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підходу і буде додатково розглянуте

Корецький: Питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підходу і буде додатково розглянуте

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у відповідь на петицію заявляє, що питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підхо…

Читати