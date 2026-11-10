Міністри оборони України та Норвегії обговорили постачання 20-мм снарядів для F-16 та проєкти з інтеграції ракет у системи ППО NASAMS

Напередодні засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком щодо посилення української протиповітряної оборони.

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, під час розмови сторони окреслили пріоритети підтримки України до кінця цього року та на наступний рік.

"Цінуємо сталість підтримки та її силу. Це дає нам передбачуваність і можливість спрямовувати ресурси на найбільш нагальні потреби, передусім на безпілотні системи та посилення протиповітряної оборони", – зазначив Хмара.

Міністри зосередилися на кроках для максимально швидкого посилення ППО. Зокрема, йшлося про закупівлю ПЗРК, внески до механізму PURL, а також прискорення постачання протиповітряних ракет. Сторони обговорили постачання 20-мм пострілів для літаків F-16: ці боєприпаси до авіаційних гармат показують високу ефективність у боротьбі з реактивними безпілотниками.

"Ще одна важлива тема – проєкти з інтеграції ракет у системи ППО NASAMS. Міністри обговорили хід їх реалізації. Крім того, розглянули питання співпраці між оборонними компаніями", – йдеться у повідомленні.

Сандвік запевнив у планах Норвегії продовжити масштабні закупівлі дронів українського виробництва для потреб Сил оборони України.

"Маємо значний потенціал для розширення партнерства у сфері ОПК та інших напрямах, що посилять Україну та Норвегію", – підкреслив Хмара.