Зеленський та Стубб обговорили початок перемовин в Абу-Дабі, домовились координувати подальші кроки

Президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб обговорили тристоронній формат перемовин в Абу-Дабі, а також результати зустрічі представників України, США та Європи.

"Говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Зараз вже почався тристоронній формат в Абу-Дабі, була і зустріч з європейцями. Стараємось, щоб перемовини цими днями були результативними", – написав Зеленський у Телеграмі у вівторок.

За словами президента, Україна та партнери "налаштовані працювати змістовно заради деескалаційних кроків, напрацювання дієвих гарантій безпеки та наближення реального миру". Водночас Зеленський наголосив на важливості того, щоб "і російська позиція була аналогічною". "Домовились з Алексом координуватись і надалі. Очікую сьогодні на детальний бриф від нашої переговорної групи та партнерів щодо ходу розмови з росіянами", – резюмував Зеленський.