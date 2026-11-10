Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський та Стубб обговорили початок перемовин в Абу-Дабі, домовились координувати подальші кроки

1 хв читати
Додати як джерело
Зустріч Зеленського та Стубба у вересні 2025 в Києві
Зустріч Зеленського та Стубба у вересні 2025 в Києві | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб обговорили тристоронній формат перемовин в Абу-Дабі, а також результати зустрічі представників України, США та Європи.

"Говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Зараз вже почався тристоронній формат в Абу-Дабі, була і зустріч з європейцями. Стараємось, щоб перемовини цими днями були результативними", – написав Зеленський у Телеграмі у вівторок.

За словами президента, Україна та партнери "налаштовані працювати змістовно заради деескалаційних кроків, напрацювання дієвих гарантій безпеки та наближення реального миру". Водночас Зеленський наголосив на важливості того, щоб "і російська позиція була аналогічною". "Домовились з Алексом координуватись і надалі. Очікую сьогодні на детальний бриф від нашої переговорної групи та партнерів щодо ходу розмови з росіянами", – резюмував Зеленський.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#стубб #зеленський #оае
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Комишуваха та Маріупольський драмтеатр стануть доказами для відповідальності воєнних злочинців РФ – постпред України при ООН

Комишуваха та Маріупольський драмтеатр стануть доказами для відповідальності воєнних злочинців РФ – постпред України при ООН

Російські авіаудари по Донецькому обласному академічному драматичному театру в Маріуполі та школі у Комишувасі стануть основою доказової бази під час…

Читати
Корецький: Питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підходу і буде додатково розглянуте

Корецький: Питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підходу і буде додатково розглянуте

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у відповідь на петицію заявляє, що питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підхо…

Читати