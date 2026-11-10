МОН рекомендує закладам освіти не застосовувати негативних наслідків до студентів через затримку виплат грантів

Студенти, які відповідають умовам програми державних грантів на оплату навчання, не повинні зазнавати негативних наслідків через затримку надходження коштів: Міністерство освіти і науки рекомендує закладам освіти не вимагати від них сплати тієї частини контракту, яку має покрити грант, до отримання фінансування.

"Очікування коштів за грантом не повинно переривати ваше навчання. Тому рекомендуємо закладам до надходження фінансування не застосовувати негативних наслідків до студентів, які відповідають умовам програми, через несплату частини контракту, яку має покрити грант", – наголосив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко у Facebook.

За його словами, розпочалося формування грантів на 2026/2027 навчальний рік. Наразі в експериментальній програмі беруть участь 209 закладів освіти. Цьогоріч грантова підтримка поширюється також на вступників до магістратури на основі ступеня бакалавра.

Для підтвердження гранту вступники 2026 року, зокрема до магістратури, мають скористатися застосунком "Дія" з 9 до 29 листопада, а студенти 2024-2025 років вступу – з 13 листопада до 3 грудня. Окрему заяву подавати не потрібно: достатньо оновити застосунок, активувати "Дія.Підпис" і після отримання сертифіката перевірити дані та підтвердити його у визначений строк.

МОН перераховуватиме кошти закладам освіти в міру затвердження відповідних наказів. Перший платіж планують здійснити до кінця 2026 року.