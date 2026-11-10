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Події

РФ скинула три авіабомби на Слов'янськ: пошкоджено десятки будинків

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Російські війська увечері у понеділок та вночі проти вівторка завдали авіаційних ударів по Слов'янську (Донецька обл.), повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Вчора, біля 21:00, ворог завдав авіаудар ФАБ-500 по приватному сектору в центральній частині міста. Повністю зруйновано 4 приватні оселі. Ще близько 60-ти приватних будинків зазнали пошкоджень. Сьогодні вночі росія вдарила по багатоповерхівкам у центрі Слов'янська двома ФАБ-250. Частково зруйновано один багатоповерховий будинок. Пошкоджено ще щонайменше 22 багатоповерхівки і медичний заклад", – написав він у Фейсбуці у вівторок.

За його словами, на даний час інформація про постраждалих не надходила

Загалом за минулу добу у місті, крім цього, пошкоджено приватні будинки, автівки і обладнання підприємств. Одна людина отримала поранення: 44-річний чоловік госпіталізований.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#атаки_рф #авіабомби #словянськ
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