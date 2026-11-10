РФ протягом доби атакувала енергооб'єкти у 4 областях, у Києві та ще в 3 регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

Протягом доби ворог атакував енергооб'єкти на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині, повідомив на брифінгу перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов у вівторок.

"Станом на ранок електропостачання всім споживачам у цих регіонах відновлено", – сказав він.

За його словами, РФ продовжує прицільно атакувати українську енергосистему. Під ударами – ключові підстанції, теплоцентралі та нафтогазова інфраструктура.

Внаслідок нічних російських ударів станом на ранок 10 листопада знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають на високовольтних підстанціях НЕК "Укренерго" та об'єктах операторів систем розподілу. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання. Роботи ускладнюють постійні повітряні тривоги.

"Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі у м. Києві, Харківській, Полтавській та Сумській областях вимушено застосовуються аварійні відключення", – зазначив Некрасов.

Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Станом на 10 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень (ГПВ) електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності (ГОП). Через безперервні атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.