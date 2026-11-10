У Кіровоградській області внаслідок ударів РФ по цивільній інфраструктурі травмовано двох людей – ДСНС

Унаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі у Кіровоградській області травмовано двох людей, також виникли пожежі на автостоянці та одному з об'єктів цивільної інфраструктури, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Через атаку загорівся автомобіль на автостоянці. Внаслідок повторного удару виникла пожежа на одному із об'єктів цивільної інфраструктури", – йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС у Facebook.

Наразі рятувальники працюють над ліквідацією пожежі. Робота ускладнюється постійною загрозою повторних обстрілів.