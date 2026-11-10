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У Кіровоградській області внаслідок ударів РФ по цивільній інфраструктурі травмовано двох людей – ДСНС

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Унаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі у Кіровоградській області травмовано двох людей, також виникли пожежі на автостоянці та одному з об'єктів цивільної інфраструктури, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Через атаку загорівся автомобіль на автостоянці. Внаслідок повторного удару виникла пожежа на одному із об'єктів цивільної інфраструктури", – йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС у Facebook.

Наразі рятувальники працюють над ліквідацією пожежі. Робота ускладнюється постійною загрозою повторних обстрілів.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#кіровоградська #атака #постраждалі
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