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У Києві опалення отримали 85% житлових будинків, підключення триває – КМДА

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У Києві опалення отримали 85% житлових будинків, підключення триває – КМДА

Станом на ранок 10 листопада тепло подали до 85% житлових будинків столиці, які обслуговують комунальні керуючі компанії, водночас підключення решти будівель триває, повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на КП "Київтеплоенерго".

"Загалом технологічний процес підключення до тепла в місті вже на завершальній стадії. Категорія будинків, що отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за індивідуальними заявками їх управителів", – наголошується на офіційному сайті представництва у вівторок.

Водночас до тепла вже підключили понад 86% закладів соціальної сфери столиці – лікарень, дитячих садків, шкіл та інших установ. Їх підключення також здійснюється за окремими заявками.

У КМДА нагадали, що опалювальний сезон для закладів соціальної сфери столиці розпочався 16 жовтня, а для житлових будинків – 2 листопада. Рішення про початок опалення житлового фонду міська влада ухвалила з огляду на погодні умови та температуру зовнішнього повітря.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #будинки #тепло
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