Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за підкуп іноземних посадових осіб

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому закон щодо імплементації приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях (законопроєкт №15056).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час засідання парламенту у вівторок, 10 листопада, рішення підтримали 247 народних депутатів, жодного голосу проти, ще 10 – утрималися.

Документ уніфікує норми чинного національного законодавства з положеннями міжнародної Конвенції та визначає, що кримінальна відповідальність настає за підкуп будь-яких іноземних посадовців або членів міжнародних парламентських асамблей.

Для реалізації цих завдань внесені зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та закону "Про запобігання корупції". Зокрема, закон приводить визначення поняття "посадова особа іноземної держави" у відповідність до термінології Конвенції, уніфікує положення щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до правонаступників юридичних осіб та дозволяє оскаржувати в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про застосування або відмову у застосуванні обмежень щодо діяльності юридичної особи під час досудового розслідування.

Крім того, передбачається, що уповноважені особи юрособи, а саме фізособи, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи, договору, інструкцій або інших усних чи письмових дозволів мають право діяти від імені юридичної особи або представляти її інтереси, зобов'язані вживати заходів із запобігання корупції. Як повідомлялося, в першому читанні він був прийнятий 26 травня.