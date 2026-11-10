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Офіс генпрокурора розпочав службове розслідування за новими фактами у справі "Карфаген"

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Офіс генпрокурора розпочав службове розслідування за новими фактами у справі "Карфаген"
Фото: Офіс Генерального прокурора

В.о. генерального прокурора Антон Ковальський видав наказ про проведення службового розслідування за фактами, оприлюдненими під час другого етапу операції "Карфаген", повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

"Підставою стали матеріали медіамоніторингу, зокрема публікації про можливе сприяння невстановлених службових осіб органів прокуратури у поверненні майна, вилученого у кримінальних провадженнях щодо незаконної діяльності кол-центрів і мережі U420", – йдеться в повідомленні відомства.

За даними Офісу генпрокурора, під час службового розслідування перевірять, чи могли працівники прокуратури використовувати службові повноваження або статус у приватних інтересах, впливати на службову діяльність інших осіб чи вчиняти інші неправомірні дії.

У відомстві наголошують, що за результатами розслідування за наявності підстав будуть ухвалені рішення в межах повноважень Офісу генпрокурора.

"Водночас початок службового розслідування не означає, що причетність будь-якої особи до правопорушення уже встановлена", – зауважується в повідомленні.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#карфаген #розслідування #офіс_генпрокурора
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