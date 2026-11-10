Офіс генпрокурора розпочав службове розслідування за новими фактами у справі "Карфаген"

В.о. генерального прокурора Антон Ковальський видав наказ про проведення службового розслідування за фактами, оприлюдненими під час другого етапу операції "Карфаген", повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

"Підставою стали матеріали медіамоніторингу, зокрема публікації про можливе сприяння невстановлених службових осіб органів прокуратури у поверненні майна, вилученого у кримінальних провадженнях щодо незаконної діяльності кол-центрів і мережі U420", – йдеться в повідомленні відомства.

За даними Офісу генпрокурора, під час службового розслідування перевірять, чи могли працівники прокуратури використовувати службові повноваження або статус у приватних інтересах, впливати на службову діяльність інших осіб чи вчиняти інші неправомірні дії.

У відомстві наголошують, що за результатами розслідування за наявності підстав будуть ухвалені рішення в межах повноважень Офісу генпрокурора.

"Водночас початок службового розслідування не означає, що причетність будь-якої особи до правопорушення уже встановлена", – зауважується в повідомленні.