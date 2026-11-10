Україна, США та РФ перейшли до тристороннього формату переговорів – Умєров

В Абу-Дабі (ОАЕ) делегації України, США та Росії перейшли до тристороннього формату переговорів, під час якого планують обговорити ключові питання припинення бойових дій і наближення миру, повідомив голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров.

"Перейшли до тристороннього формату переговорів Україна-США-Росія. На порядку денному – ключові питання припинення бойових дій та наближення миру. Працюємо відповідно до завдань, визначених президентом України", – написав Умєров у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, перед початком проведення тристороннього формату переговорів Україна мала зустрічі з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Європейської комісії, до якої згодом мали долучитися спеціальні представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

За інформацією росЗМІ, головком НАТО в Європі Гринкевич також сидить за столом тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.