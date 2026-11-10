Зеленський підписав закон, що подовжує до 10 травня 2027р. час оформлення документів для іноземців-військових

Президент Володимир Зеленський підписав закон №16094, що продовжує строк звернення за посвідками на тимчасове проживання для іноземних військовослужбовців до 10 травня 2027 року, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"До того іноземці, які служили в Україні станом на 10 травня 2026 року, мали оформити посвідку протягом шести місяців. Через виконання бойових завдань не всі військові змогли вчасно пройти необхідні процедури, тому строк оформлення продовжили до одного року", йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі у вівторок.

До одержання посвідки законність перебування в Україні можна підтверджувати військовими документами встановленого зразка.

Закон набере чинності наступного дня після офіційного опублікування.