Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський підписав закон, що подовжує до 10 травня 2027р. час оформлення документів для іноземців-військових

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський підписав закон, що подовжує до 10 травня 2027р. час оформлення документів для іноземців-військових

Президент Володимир Зеленський підписав закон №16094, що продовжує строк звернення за посвідками на тимчасове проживання для іноземних військовослужбовців до 10 травня 2027 року, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"До того іноземці, які служили в Україні станом на 10 травня 2026 року, мали оформити посвідку протягом шести місяців. Через виконання бойових завдань не всі військові змогли вчасно пройти необхідні процедури, тому строк оформлення продовжили до одного року", йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі у вівторок.

До одержання посвідки законність перебування в Україні можна підтверджувати військовими документами встановленого зразка.

Закон набере чинності наступного дня після офіційного опублікування.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#закон #іноземці #військові
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Комишуваха та Маріупольський драмтеатр стануть доказами для відповідальності воєнних злочинців РФ – постпред України при ООН

Комишуваха та Маріупольський драмтеатр стануть доказами для відповідальності воєнних злочинців РФ – постпред України при ООН

Російські авіаудари по Донецькому обласному академічному драматичному театру в Маріуполі та школі у Комишувасі стануть основою доказової бази під час…

Читати
Корецький: Питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підходу і буде додатково розглянуте

Корецький: Питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підходу і буде додатково розглянуте

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у відповідь на петицію заявляє, що питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підхо…

Читати