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Двоє людей загинули внаслідок атаки на підприємство на Вінниччині, пошкоджено енергооб'єкти – ОВА

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Унаслідок нічної атаки на Вінниччині зафіксовано руйнування цивільного підприємства, де загинули двоє людей, а також пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури, повідомила очільниця обласної військової адміністрації (ОВА) Наталя Заболотна.

"Двоє людей загинули цієї ночі внаслідок ворожої атаки на цивільне підприємство на Вінниччині…На підприємстві є руйнування. Також пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури", – написала вона в телеграм-каналі у вівторок, також висловивши співчуття рідним і близьким загиблих.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#вінницька #енергетика #жертви #атака
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