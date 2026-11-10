Двоє людей загинули внаслідок атаки на підприємство на Вінниччині, пошкоджено енергооб'єкти – ОВА

Унаслідок нічної атаки на Вінниччині зафіксовано руйнування цивільного підприємства, де загинули двоє людей, а також пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури, повідомила очільниця обласної військової адміністрації (ОВА) Наталя Заболотна.

"Двоє людей загинули цієї ночі внаслідок ворожої атаки на цивільне підприємство на Вінниччині…На підприємстві є руйнування. Також пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури", – написала вона в телеграм-каналі у вівторок, також висловивши співчуття рідним і близьким загиблих.