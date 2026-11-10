Сибіга та Рубіо розпочали переговори в Парижі – МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та державний секретар США Марко Рубіо розпочали переговори в Парижі, повідомляє пресслужба МЗС України в дописі в телеграм-каналі у вівторок.

Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, під час зустрічі сторони обговорять мирні зусилля, розвиток стратегічного партнерства між Україною та США, посилення обороноздатності та стійкості України.

"У Парижі розпочалися переговори Андрія Сибіги та Марко Рубіо. Міністр закордонних справ України та держсекретар США обговорять мирні зусилля, розвиток стратегічного партнерства, посилення обороноздатності та стійкості України", – йдеться в повідомленні відомства.