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Сибіга та Рубіо розпочали переговори в Парижі – МЗС

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Сибіга та Рубіо розпочали переговори в Парижі – МЗС
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та державний секретар США Марко Рубіо розпочали переговори в Парижі, повідомляє пресслужба МЗС України в дописі в телеграм-каналі у вівторок.

Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, під час зустрічі сторони обговорять мирні зусилля, розвиток стратегічного партнерства між Україною та США, посилення обороноздатності та стійкості України.

"У Парижі розпочалися переговори Андрія Сибіги та Марко Рубіо. Міністр закордонних справ України та держсекретар США обговорять мирні зусилля, розвиток стратегічного партнерства, посилення обороноздатності та стійкості України", – йдеться в повідомленні відомства.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#переговори #париж #сша #рубіо #сибіга
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