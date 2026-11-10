Окупанти 18 разів обстріляли громади Донеччини, є влучання у Святогірську лавру – ОВА

Російські війська минулої доби 18 разів атакували населені пункти Донецької області, зокрема Словянськ зазнав шести обстрілів, є влучання у будівлю Святогірської лаври, наразі відомо про трьох загиблих в області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Святогірську дрон "Молнія" влучив у покрівлю корпусу лаври. Слов'янськ зазнав 6 обстрілів – 1 людина загинула і 1 поранена, зруйновано 4 приватні будинки, пошкоджено ще 59 приватних будинків, 23 багатоповерхівки, автомобіль та інфраструктуру. У Краматорську внаслідок 7 ударів, зокрема 4 – FPV-дронами, загинули 2 людини, пошкоджено 2 приватні будинки, авто й автобус, а по Ясногірці вдарили 4 авіабомбами", – написав Філашкін у Телеграмі у вівторок щодо безпекової ситуації станом на ранок.

За даними ОВА, в Андріївській громаді 3 авіабомби зруйнували будинок і пошкодили ще 5. Дрони "Гербера" пошкодили адмінбудівлю в Новостепанівці Олександрівської громади та зруйнували господарську будівлю в Дмитроколиному.

У Покровському районі у Білозерському зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено ще один.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 648 людей, у тому числі 35 дітей.