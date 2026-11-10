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У Херсоні залишаються близько 65 тисяч людей – МВА

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У Херсоні залишаються близько 65 тисяч людей – МВА
Фото: https://t.me/yaroslavshanko

У Херсоні, що кожного дня перебуває під прицільними обстрілами ворога, наразі залишаються близько 65 тисяч людей, тоді як до повномасштабного вторгнення кількість мешканців міста сягала 300 тисяч, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Херсон знову під посиленими російськими обстрілами… Попри небезпеку, у Херсоні залишаються близько 65 тисяч людей. Вони продовжують жити, працювати й підтримувати одне одного у місті, яке до повномасштабного вторгнення було домом майже для 300 тисяч жителів", – написав він у Телеграмі у вівторок

За його словами, ворожі дрони полюють на людей і транспорт, артилерія б'є по житлових кварталах, а російські військові дистанційно мінують вулиці."Антидронові сітки стали частиною міського пейзажу, а спалені автомобілі – черговим свідченням російського терору", – розповів Шанько.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#херсон #населення
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