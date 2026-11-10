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Київська ОВА про наслідки обстрілів минулої доби: загинула людина, ще 9 травмовано, серед них – дитина

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Кількість постраждалих у Київській області зросла до дев'яти осіб, серед них неповнолітній, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко про наслідки ворожих атак минулої доби.

"На жаль, за минулу добу внаслідок ворожої атаки на Київщині одна людина загинула, ще 9 людей травмовано, серед них – дитина", – написав він у вівторок у Телеграмі.

За словами Ткаченка, найбільше пошкоджень зафіксовано у Білоцерківському, Вишгородському та Бориспільському районах. У Бучанському районі пошкоджено три приватні домоволодіння, автомобіль та енергетичну інфраструктуру. Одна людина травмована.

Тк4аченко повідомив, що у Вишгородському районі пошкоджено чотири приватні домоволодіння, три секції багатоквартирного будинку, недобудований багатоквартирний будинок, чотири транспортні засоби та адміністративне приміщення. "На жаль, одна людина загинула. Ще троє людей травмовані, серед них – неповнолітня дитина", – написав він.

В Обухівському районі пошкоджено один транспортний засіб. У Бориспільському районі пошкоджено вісім приватних домоволодінь, два транспортні засоби та енергетичний об'єкт. Четверо людей травмовані.

У Броварському районі пошкоджень майна не зафіксовано, одна людина травмована. У Білоцерківському районі пошкоджено два складські приміщення та 17 одиниць транспорту.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київська #жертви
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