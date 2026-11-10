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Поновлено діяльність міжнародної робочої групи з людського виміру – Лубінець

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Поновлено діяльність міжнародної робочої групи з людського виміру – Лубінець
Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs/

Після перерви з травня поновлено діяльність міжнародної робочої групи з людського виміру, у 14-му засіданні якої взяли участь 91 учасник – рекордна кількість за всю історію роботи групи; серед них – представники 48 дипломатичних місій, зокрема 19 послів, та 16 міжнародних організацій, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Після перерви з травня ми відновили роботу Робочої групи з людського виміру. Разом зі співголовами – Послом Канади Тамарою Мовгінні та Послом Норвегії Ларсом Рагнаром Хансеном – обговорили з міжнародними партнерами найгостріші гуманітарні виклики та спільні дії для їх подолання", – написав він у Телеграмі у вівторок.

За даними українського омбудсмана, до зустрічі долучився 91 учасник – рекордна кількість за всю історію роботи групи. Серед них – представники 48 дипломатичних місій, зокрема 19 послів, та 16 міжнародних організацій.

"Однією з головних тем стало повернення українців із російського полону. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути 9 996 наших громадян. Водночас для пошуку рішень і звільнення наших людей необхідно активніше залучати міжнародних партнерів. Ці питання також були в центрі уваги Другої міжнародної конференції "Шляхи до миру" в Торонто", – зазначив Лубінець.

За його словами, окремо обговорили повернення депортованих і примусово переміщених українських дітей. У межах ініціативи Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 2 798 дітей. Водночас Міжнародна коаліція за повернення українських дітей зростає – нещодавно її 53-м учасником стала Словаччина.

"Також поділився досвідом гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині: від переговорів за посередництва Першої леді США Меланії Трамп до погодження режиму тиші та організації повернення людей. Важливо, що партнери почули безпосередні свідчення тих, хто пережив окупацію. За результатами цієї гуманітарної місії ми ухвалили рішення про створення на базі Офісу омбудсмана Центр повернення цивільних громадян України. Він має об'єднати роботу відповідних інституцій, допомагати встановлювати місцеперебування незаконно утримуваних і зниклих безвісти людей та забезпечувати підтримку їм і їхнім родинам. Закликав міжнародних партнерів долучитися до розвитку цього Центру", – розповів Лубінець

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#допомога #міжнародна #гуманітарна_місія #олешки
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