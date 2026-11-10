Ворожий БпЛА влучив у приміський електропоїзд на станції в Сумах, пасажири та залізничники не постраждали – УЗ

Ворожий безпілотник атакував приміський електропоїзд у Сумах у момент, коли той перебував на пероні залізничної станції, внаслідок атаки ніхто не постраждав, повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця" у вівторок.

"У момент влучання поїзд перебував на пероні залізничної станції. Поїзна бригада була в укритті. Ні пасажири, ні залізничники не постраждали", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі компанії.

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів під час повітряної тривоги перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали тривоги.