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Ворожий БпЛА влучив у приміський електропоїзд на станції в Сумах, пасажири та залізничники не постраждали – УЗ

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Ворожий БпЛА влучив у приміський електропоїзд на станції в Сумах, пасажири та залізничники не постраждали – УЗ
Фото: Укрзалізниця

Ворожий безпілотник атакував приміський електропоїзд у Сумах у момент, коли той перебував на пероні залізничної станції, внаслідок атаки ніхто не постраждав, повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця" у вівторок.

"У момент влучання поїзд перебував на пероні залізничної станції. Поїзна бригада була в укритті. Ні пасажири, ні залізничники не постраждали", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі компанії.

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів під час повітряної тривоги перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали тривоги.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#атака #суми #укрзалізниця
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