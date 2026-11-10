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ППО України збила 135 зі 162 ворожих дронів, є влучання дронів 19 локаціях – ПС ЗСУ

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ППО України збила 135 зі 162 ворожих дронів, є влучання дронів 19 локаціях – ПС ЗСУ
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони України у ніч на вівторок знешкодили 135 ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання ударних БпЛА на 19 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України у вівторок уранці.

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed (70 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів, також декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!", – йдеться в повідомленні ПС ЗСУ в Телеграм.

Загалом, у ніч на 10 листопада (з 18:00 09 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М (район пуску – Міллерово, рф) та 162 ударними БпЛА типу Shahed (96 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Міллерово – рф, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#ппо #цілі #пс_зсу
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