Переговори в Абу-Дабі почнуться 9.50 за Києвом – ЗМІ

Переговори у форматі Україна-США-Росія почнуться в Абу-Дабі (ОАЕ) о 9.50 за Києвом у вівторок, повідомляють росЗМІ.

Тристоронню зустріч (Україна, США та Росія) в Абу-Дабі заплановано на 10-11 листопада 2026 року в робочому форматі за посередництва США. Основні теми переговорів: енергетичне перемир'я (припинення ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі), безпека судноплавства в Чорному морі (зерновий коридор), гуманітарні питання та обмін полоненими.

США на перемовинах представлятимуть представники президента Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер.

Україну на тристоронніх перемовинах щодо завершення війни, запланованих на 10-11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ) представлятимуть голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров, керівник Офісу президента України Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, а також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Російську делегацію очолить помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Крім того, повідомлялося, що до складу російської делегації увійдуть помічник президента РФ Юрій Ушаков, заступники міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков та Михайло Галузін, начальник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Юрій Жигарловський.