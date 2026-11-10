10 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

10 листопада в Україні та світі відзначають Всесвітній день науки за мир та розвиток, Всесвітній день імунізації, Всесвітній день молоді, Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком, Міжнародний день бухгалтерії.

Православна церква вшановує пам'ять святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона та тих, хто з ними.

День 1723 Російська агресія - Day 1723 Russian aggression

Всесвітній день науки за мир та розвиток

Проголошений на 31-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у 2001 р. (UNESCO 31 C / Resolution 20)

Цей день зазначає важливу роль науки в суспільстві та необхідність залучення широкої громадськості до обговорення нових наукових проблем. Він також підкреслює важливість і актуальність науки в нашому повсякденному житті. Започаткувати таке свято вирішили у 1999 році на Всесвітній науковій конференції в Будапешті, проте офіційне підтвердження події відбулося у 2001 році на генеральній конференції ЮНЕСКО.

Всесвітній день імунізації

Всесвітній день імунізації, який відзначається щорічно 10 листопада, покликаний наголосити критичну важливість щеплень.

Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком

Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком - відзначається щорічно 10 листопада, є життєво важливою глобальною подією, присвяченою підвищенню обізнаності про недиференційовані раки, просуванню освіти про це захворювання, покращення лікування та догляду за пацієнтами.

Всесвітній день молоді

Всесвітній день молоді - це унікальна подія в календарі Католицької Церкви, яка збирає молодих людей з усього світу, щоб разом святкувати свою віру. Започаткований Папою Іваном Павлом ІІ у 1985 році, він став потужним рухом для духовного збагачення та культурного обміну.

Міжнародний день бухгалтерії

10 листопада щороку світ відзначає Міжнародний день бухгалтерії – це день вшанування важливої ролі, яку бухгалтери відіграють у діловому світі та нашому особистому житті. Від ретельного відстеження фінансових операцій до стратегічного консультування з фіскальних питань, бухгалтери є неоспіваними героями, які забезпечують фінансову ясність і стабільність і є надзвичайно важливою ланкою будь-якого підприємства та бізнесу.

Бухгалтерія – давня професія, яка існує близько 6 тисяч років, перші представники професії були ще у стародавньому Єгипті.

Коріння бухгалтерського обліку сягає стародавніх цивілізацій, де найдавніші записи з Месопотамії близько 5 000 років до нашої ери свідчать про використання облікових систем для відстеження храмових ресурсів. Відтоді ця професія значно розвинулася, а найпомітнішим досягненням стало запровадження подвійного запису Лукою Пачолі в 1494 році, система, яка використовується і сьогодні.

Народилися в цей день:

140 років від дня народження Віктора Павленка (1886-1932), політичного та військового діяча, в.о. військового міністра УНР, генерал-хорунжого та командувача авіації Армії УНР, борця за незалежність України у XX столітті;

130 років від дня народження Клавдії Ізидорівни Бобикевич-Сори (1896–1971), української письменниці, громадсько-культурної діячки (Румунія);

120 років від дня народження Володимира Лібровицького (1906–1984), чеського актора, режисера, хореографа, артиста балету, народженого в Україні;

100 років від дня відкриття (1926) Українського наукового інституту в Берліні (зруйновано в 1945 р.);

90 років від дня народження Андрія Петровича Гончара (1936), українського актора; за іншими даними народився 10.10.1936 р.;

50 років від дня народження Дмитра Петровича Морозова (1976), українського диригента, органіста, піаніста-ансамбліста, аранжувальника, головного диригента Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка, четвертого музиканта в світі і першого українського, який грав на органі в Соборі Святого Петра (Ватикан) під час недільної меси Папи Римського Франциска (2019).

Ще цього дня:

1926 — У Берліні відкрито Український науковий інститут;

1928 — У Києві відкрито будинок-музей Тараса Шевченка;

1948 — Севастополь був виділений з Кримської області в окрему адміністративно-територіальну одиницю;

1989 — У Львові відбулись установчі збори Товариства "Надсяння", яке репрезентує українців депортованих з українських етнічних територій, котрі після Другої світової війни було "передано" Польщі.

1993 — Групою сектантів "Білого братства", очолюваного Мариною Цвигун (Марія Деві Христос) та Юрієм Кривоноговим (Іоанн Свамі), було проголошено "кінець світу" та захоплено київський Софійський собор з метою масового самознищення. Міліція затримала сектантів, що поклало край діяльності "Білого братства" та викликало низку самогубств прихильників секти в Україні та країнах СНД.

1993 — В Україні заборонено всі воєнізовані недержавні організації;

2009 — Запущено перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС (він видав перший струм в Об'єднану енергосистему України);

2022 — 131-й окремий розвідувальний батальйон Збройних сил України звільнив місто Снігурівку від російських окупантів.

Церковне свято

10 листопада, в православному календарі день пам’яті святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона та тих, хто з ними. Апостол Ераст, якому зазвичай приписується роль диякона в ранній Церкві, був одним із тих, хто поширював християнське вчення в Римській імперії. У християнській традиції він згадується як один із 70 апостолів. Був відомий своєю глибокою вірою та служінням в Церкві.

Ераст був, ймовірно, одним із тих, хто допомагав святим апостолам, зокрема апостолу Павлу, у проповідуванні Євангелії. Апостол Павло навіть згадує Ераста в посланнях (наприклад, у Посланні до Римлян), що свідчить про його значну роль у ранній Церкві. За традицією, після поширення християнства в містах, Ераст служив архиєпископом в одній з церквей. Його мученицька смерть була пов'язана з тим, що він відмовився відректися від віри в Ісуса Христа.

Олімп був також одним з 70 апостолів і найбільш відомий як святий, який служив разом з апостолом Павлом. За церковними переказами, Олімп проповідував Євангеліє в різних містах та був тісно пов'язаний з апостолом Павлом, допомагав йому у служінні. Один з тих, хто засновував християнські громади і підтримував їх у часи гонінь.

Церковна традиція вважає Олімпа святим мучеником, хоча конкретні деталі його мученицької смерті в різних джерелах можуть відрізнятися. Його ім'я часто згадується разом з іншими апостолами, і він шанується за свою віру, смирення і служіння.

Родіон — ще один з 70 апостолів, який згадується в Новому Завіті. Він був одним із перших, хто поширював християнське вчення в різних частинах Римської імперії. Як і його побратими по апостольському служінню, Родіон проповідував Євангеліє, навертав до християнської віри багатьох людей. Родіон теж був мучеником, і його мученицька смерть була пов'язана з відмовою відректися від віри в Ісуса Христа. Він часто згадується в списках святих апостолів, і його святість була визнана Церквою за його відданість Христу.

Окрім Ераста, Олімпа і Родіона, разом з ними на проповідь до різних народів йшли й інші апостоли і учні Христа, які активно працювали над поширенням християнської віри. Їхнє служіння було тісно пов'язане з апостольським рухом і подією П'ятидесятниці, коли Святим Духом було наділено апостолів для місії у світі.

Згідно з різними джерелами, частина з цих апостолів була направлена до різних країн для поширення християнства: в Грецію, Малу Азію, Рим і навіть далі на захід і північ. Вони жили в умовах переслідувань і тяжких випробувань, що часто приводило до їх мученицької смерті. Святі апостоли Ераст, Олімп, Родіон і їхні супутники шануються в Православній Церкві та Католицькій Церкві як мученики і благовісники. Їхнє служіння і мученицька смерть вважаються свідченням їхньої відданості Христу, і Церква вшановує їх, як приклади віри, смирення і жертовності.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Ганна, Ольга.

З прикмет цього дня:

На 10 листопада існує багато прикмет, щодо погоди та зими. Якщо листя з вишні ще не опало, то буде пізня зима; туман вранці віщує відлигу, а іній на деревах — мороз і снігопад. Також за прикметами, якщо в цей день багато сміятись, то в майбутньому доведеться плакати, а від позичання речей (особливо солі та хліба) краще утриматися, щоб не віддати своє щастя.

Вас також можуть зацікавити новини: Дощі з мокрим снігом йтимуть у вівторок на заході, а в середу - по всій Україні