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Держсекретар США Рубіо у вівторок у Парижі зустрінеться із Сибігою перед сесією G7 щодо України

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Графік державного секретаря США Марко Рубіо у вівторок у Парижі ставить питання України в центр уваги та передбачає двосторонню зустріч із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою перед початком переговорів очільників зовнішньополітичних відомств країн "Групи семи" (G7), повідомив вашингтонський кореспондент Алекс Рауфоглу у вівторок вранці.

"Розклад Рубіо у вівторок у Парижі ставить Україну в центр уваги. Він зустрінеться з Сибігою перед тим, як приєднатися до переговорів G7, включно з робочим обідом, присвяченим підтримці України. Ці зустрічі відбуваються на тлі окремих переговорів США-Україна-Росія, які тривають в Абу-Дабі", – написав журналіст у X.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 9-10 листопада відвідає Париж, де візьме участь у зустрічі глав зовнішньополітичних відомств держав "Групи семи" (G7) на запрошення міністра Європи та закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро.

Джерело: https://x.com/ralexdc/status/2119970270836609128?a=u685oS7rnvdQAOsR5Z4&s=20

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#переговори #сша #париж #рф #g7
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