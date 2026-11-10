Українська воєнна розвідка встановила причетних до авіаудару по Комишувасі з 55 загиблими – Сибіга

Воєнна розвідка України встановила імена російських пілотів та офіцера, відповідального за планування удару керованими авіабомбами по селищу Комишуваха Запорізької області, де загинули щонайменше 55 цивільних осіб під час видачі гуманітарної допомоги, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у ніч на вівторок за підсумками спеціального засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

"Причина, чому Рада Безпеки зібралася вчора, написана кров'ю в Дніпрі та Комишувасі. Російський дрон вдарив по переповненій залізничній платформі в Дніпрі, убивши 15 цивільних осіб. У Комишувасі російські керовані авіабомби вбили щонайменше 55 людей, які зібралися, щоб отримати гуманітарну допомогу. Щонайменше 70 життів забрано лише цими двома звірствами. Військова розвідка України вже встановила особи російських пілотів, які скинули бомби на Комишуваху, а також офіцера, який планував удар. Ми знаємо їхні імена. Ми переслідуватимемо кожного винуватця – від тих, хто відпустив бомби, до тих, хто віддавав накази", – написав Сибіга у X.

Голова МЗС заявив, що жодне військове звання або постійне крісло в Раді Безпеки ООН позбавлені здатності забезпечити імунітет від відповідальності за воєнні злочини, і порадив винуватцям вивчити матеріали Нюрнберзького процесу. За його словами, цілеспрямований російський терор за допомогою дронів і ракет проти цивільного населення, а також систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру та критичні для ядерної безпеки об'єкти є прямими проявами геноцидної кампанії Москви й потребують пропорційної міжнародної відповіді.

Сибіга також підкреслив на протиправному утриманні Російською Федерацією постійного місця Радянського Союзу в Раді Безпеки ООН, яким Москва зловживає для блокування міжнародних рішень та ухилення від відповідальності за порушення Статуту організації. Сибіга окремо висловив вдячність міністерці закордонних справ Латвії Байбі Браже та латвійській стороні за лідерство під час засідання й чітку фіксацію геноцидного характеру російських злочинів, закликавши держави-члени ООН до дієвих кроків задля зупинення агресії РФ.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2119919598933819899