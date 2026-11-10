Рада ЄС продовжила мандат військової місії для України на два роки з бюджетом майже EUR300 млн

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження мандата Місії військової допомоги ЄС на підтримку України (EUMAM Ukraine) ще на два роки – до 15 листопада 2028 року – з виділенням бюджетного фінансування в обсязі майже EUR300 млн на цей період, а також погодила створення присутності місії безпосередньо в Україні, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"У цьому контексті Рада також вирішила створити присутність в Україні для забезпечення прямої та ефективної координації з українською військовою владою, ЗСУ та міжнародними партнерами-однодумцями, гарантуючи в такий спосіб подальший розвиток навчань ЄС відповідно до потреб ЗСУ. Мандат місії також розширено, щоб зосередитися на вивченні досвіду з поля бою та посиленні військової підготовки на підтримку оборонного порядку денного України", – ідеться в офіційному комюніке на сайті євроінституції.

Рішення ухвалено за підсумками нещодавнього стратегічного огляду діяльності EUMAM Ukraine. Місія продовжить тісну координацію з іншими міжнародними партнерами, серед яких Сполучені Штати, Велика Британія, Канада та Норвегія, а також взаємодіятиме з Коаліцією охочих і Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) в межах командування НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU).

Місія EUMAM Ukraine діє як ключовий інструмент військової підтримки з боку Євросоюзу, спрямований на посилення бойової спроможності Збройних сил України (ЗСУ). Від моменту заснування місії у жовтні 2022 року на запит Києва європейські інструктори підготували понад 100 тис. українських військовослужбовців.

Джерело: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/11/09/ukraine-council-extends-eu-military-assistance-mission-mandate-for-two-years/