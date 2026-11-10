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Двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по будинку комунальної власності в Переяславі – ОВА

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Двоє людей дістали поранення та були госпіталізовані внаслідок ворожого удару по будинку комунальної власності в Переяславі Київської області, де проживали громадяни, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у понеділок ввечері.

"У Переяславі внаслідок російського удару пошкоджено будинок комунальної власності, де мешкають люди, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду. На жаль, двоє людей отримали поранення. Їх доправили до лікарні. Всі люди, які на момент події перебували у закладі – евакуйовані. Будівля частково зруйнована", – написав Ткаченко у своєму телеграм-каналі.

Очільник обладміністрації зазначив, що всі мешканці закладу на момент атаки були евакуйовані, на місці події працюють профільні служби, які проводять ліквідацію наслідків обстрілу та координують заходи задля безпечного розміщення постраждалих громадян.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/3084

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#удар #київщина #переяслав #постраждалі
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