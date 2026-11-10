Гарантії безпеки для України мають бути прийнятними для Росії, інакше механізм не працюватиме – Рубіо

Післявоєнні гарантії безпеки для України мають забезпечити захищеність держави, проте водночас вони мають отримати згоду з боку Російської Федерації, оскільки без цього жодний безпековий механізм не функціонуватиме ефективно, заявив державний секретар США Марко Рубіо у коментарі медіа.

"Необхідно розуміти, що Україна повинна буде почуватися в безпеці після війни. І, очевидно, це має бути чимось, з чим погодиться і Росія, щоб такі гарантії могли працювати... Гарантії безпеки матимуть вирішальне значення для того, щоб Україна могла на щось погодитися. Але при цьому це має бути прийнятним і для Росії", – наголосив американський держсекретар.

Відповідаючи на запитання журналістів під час спілкування з пресою про можливість надання Києву гарантій безпеки за аналогією до четвертої та п'ятої статей НАТО, Рубіо зазначив на відсутності остаточно затвердженого плану. За його словами, наразі обговорюються різні концепції післявоєнної архітектури безпеки, які стануть ключовим елементом для остаточного завершення війни.

Коментуючи перспективу закріплення таких домовленостей у міжнародному договорі, держсекретар припустив таку можливість, проте зауважив, що ратифікація угод потребує проходження складних процедур.

Джерело: https://youtu.be/D6wf4rrLu_U?si=8mQyp0SNlo-NZM67