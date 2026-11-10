Київ та ЄС готують додаткову допомогу для енергетики, транспорту й укриттів у містах-мільйонниках – Корецький

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів переговори з єврокомісаркою з питань гуманітарної допомоги та управління кризами Аджею Лябіб щодо практичних кроків задля надання додаткової підтримки жителям столиці та великих міст, які зазнають щоденних російських ударів по критичній інфраструктурі, повідомив глава уряду у понеділок ввечері.

"Провів розмову з єврокомісаркою з питань гуманітарної допомоги та управління кризами Аджею Лябіб. Обговорили практичні кроки за підсумками розмови Президента Володимира Зеленського та Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Їхня... мета – практична додаткова допомога жителям столиці та міст-мільйонників, де Росія щоденними атаками намагається знищити критичну інфраструктуру", – зазначив Корецький у своєму телеграм-каналі.

За словами прем'єр-міністра, сторони зосередилися на чотирьох ключових пріоритетах. Перший напрям стосується енергетики: Україна звернулася до європейських партнерів із проханням про постачання додаткових генераторів, автономних джерел живлення для помешкань та індивідуальних пристроїв для багатоповерхових будівель, оскільки резервне живлення критично важливе в умовах тривалих відключень. Другий блок охоплює транспортну сферу – обговорювалося залучення додаткових автобусів, які не залежать від електропостачання та дозволять підтримувати сполучення під час блекаутів, для забезпечення роботи перших двох пунктів також сформовано потребу в дизельному пальному.

Третім пріоритетом визначено встановлення 1 200 мобільних укриттів на першому етапі, зокрема 200 у Києві та решти у прифронтових містах, за фінансової підтримки партнерів, а четвертим – укріплення наявних і будівництво нових мостових переправ. Крім того, учасники зустрічі розглянули роботу залізниці, логістичні виклики та протидію ворожим обстрілам.

Сторони домовилися спільно опрацювати кожен профільний напрям, визначити точні параметри та підготувати проєкти можливих рішень під час повторної телефонної розмови, запланованої на середу.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/1075