У Харкові вже 6 постраждалих

Кількість постраждалих внаслідок удару російського безпілотника по Харкову зросла з 4 до 6, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Кількість постраждалих зросла до шести", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він також зазначив, що за уточненими даними, влучання сталося не в Шевченківському, а в Холодногірському районі.

Раніше, російський дрон вдарив по Шевченківському району Харкова, спалахнула пожежа, є постраждалі, повідомив міський голова Ігор Терехов у понеділок ввечері.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4979

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