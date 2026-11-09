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Франція виділяє EUR40 млн на ремонт арки ЧАЕС при загальному обсязі зібраних коштів понад EUR278 млн

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Франція спрямовує EUR40 млн на відновлення захисної арки Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженої внаслідок влучання російського безпілотника у 2025 році, а загальна сума акумульованих міжнародними донорами коштів перевищила EUR278 млн, повідомив міністр-делегат із питань Європи Міністерства Європи та закордонних справ Франції Бенжамен Аддад у понеділок увечері.

"Мобілізація Франції на підтримку України та ЄБРР для забезпечення ремонту арки Чорнобиля, пошкодженої російським дроном у 2025 році. Франція виділяє 40 мільйонів євро. Загалом ми зібрали понад 278 мільйонів євро на ці роботи завдяки нашій французькій ініціативі під час головування у G7. Цей внесок сприяє захисту населення та збереженню ядерної безпеки нашого континенту. Наша підтримка України не ослабне. Її безпека – це також наша безпека", – написав Аддад у X.

Фінансування відновлювальних робіт на об'єкті "Укриття" координується спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Як повідомлялося, країни "Групи семи" (G7) нададуть EUR260 млн на фінансування термінового ремонту Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській атомній електростанції в Україні, який зазнав серйозних пошкоджень унаслідок російського дронового удару в лютому 2025 року.

Джерело: https://x.com/benjaminhaddad/status/2119871454586024320?a=-DFin5mCWFcMZgzLmYQ&s=20

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#чаес #допомога #франція
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