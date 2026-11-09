Франція виділяє EUR40 млн на ремонт арки ЧАЕС при загальному обсязі зібраних коштів понад EUR278 млн

Франція спрямовує EUR40 млн на відновлення захисної арки Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженої внаслідок влучання російського безпілотника у 2025 році, а загальна сума акумульованих міжнародними донорами коштів перевищила EUR278 млн, повідомив міністр-делегат із питань Європи Міністерства Європи та закордонних справ Франції Бенжамен Аддад у понеділок увечері.

"Мобілізація Франції на підтримку України та ЄБРР для забезпечення ремонту арки Чорнобиля, пошкодженої російським дроном у 2025 році. Франція виділяє 40 мільйонів євро. Загалом ми зібрали понад 278 мільйонів євро на ці роботи завдяки нашій французькій ініціативі під час головування у G7. Цей внесок сприяє захисту населення та збереженню ядерної безпеки нашого континенту. Наша підтримка України не ослабне. Її безпека – це також наша безпека", – написав Аддад у X.

Фінансування відновлювальних робіт на об'єкті "Укриття" координується спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Як повідомлялося, країни "Групи семи" (G7) нададуть EUR260 млн на фінансування термінового ремонту Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській атомній електростанції в Україні, який зазнав серйозних пошкоджень унаслідок російського дронового удару в лютому 2025 року.

Джерело: https://x.com/benjaminhaddad/status/2119871454586024320?a=-DFin5mCWFcMZgzLmYQ&s=20