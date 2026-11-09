Українська переговорна група прибула до ОАЕ на тристоронню зустріч у вівторок – Зеленський

Українська делегація прибула до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де у вівторок у місті Абу-Дабі проведе першу зустріч у тристоронньому форматі за участю України, Сполучених Штатів і Російської Федерації, а також окремі переговори з європейськими партнерами для пропозиції деескалаційних кроків та підготовки саміту на рівні лідерів, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні в понеділок.

"Я говорив із Прем'єр-міністром Індії, поінформував про підготовку тристороннього формату: Україна, Америка, Росія. Наша переговорна група вже в Еміратах. Завтра – перша зустріч. Будуть також партнери з Європи, і з ними – окремі формати будуть, які всі мають призвести до одного – наблизити реальний мир. Ми дуже цінуємо підтримку кожної країни. Індія давала пропозиції щодо продовольчої безпеки, які, на жаль, не були підтримані російською стороною. І зараз в Абу-Дабі на зустрічах наша команда буде пропонувати деескалаційні кроки, має бути розуміння, як організувати тристоронній формат на рівні лідерів, щоб реально чесно закінчити цю війну", – заявив Зеленський.

Президент також поінформував про проведення засідання Ставки верховного головнокомандувача за участю урядовців, військового командування, мера Києва та представників прифронтових регіонів – Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Сумської і Донецької областей. Учасники Ставки розглянули протидію російським атакам на мости й енергомережу, якими агресор прагне роз'єднати країну по Дніпру. За словами глави Української держави, Кабінет міністрів готовий виділити додаткові державні ресурси для закриття дефіцитів на місцях, а громади та області мають виконати узгоджені плани стійкості.

Крім того, за підсумками розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн прем'єр-міністр України спільно з представниками Єврокомісії узгоджує параметри додаткової допомоги від Європейського Союзу для посилення української логістики, транспортних перевезень та енергетичної стійкості взимку. Водночас Київ готує нові оборонні пакети в межах двосторонніх контактів із партнерами та ставить за мету до кінця поточного року відкрити всі кластери в переговорах про вступ України до ЄС.

На засіданні Ставки головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий доповів про ситуацію на фронті, де Сили оборони завдають російським військам рекордних щодобових і щотижневих втрат та застосовують далекобійні удари, чим зміцнюють переговорні позиції Києва. Президент окремо закликав Верховну Раду упродовж поточного пленарного тижня підтримати законопроєкти щодо євроінтеграції, фінансування держави, протидії корупції та приєднання України до Організації економічного співробітництва та розвитку.

Джерело: https://president.gov.ua/news/nasha-peregovorna-grupa-vzhe-v-emiratah-zavtra-persha-zustri-107217