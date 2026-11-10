"Астарта" призупинила роботу соєвого заводу після авіаудару РФ

Завод з переробки сої агрохолдингу "Астарта" зазнав пошкоджень внаслідок російського авіаудару 8 листопада, йдеться у біржовому повідомленні компанії.

"Після нападу робота заводу була призупинена. Станом на дату оприлюднення цього повідомлення жертв серед співробітників не зафіксовано", – наголосила "Астарта".

Після завершення огляду Державної служби з надзвичайних ситуацій компанія оцінить завдані збитки та втрати, зазначається у релізі.

Як повідомляла "Астарта", продажі соєвої олії в третьому кварталі цього року зросли на 11,8% до третього кварталу минулого року – до 12,57 тис. тонн за збільшення ціни на 17,1% – до 54,91 тис. грн, тоді як продажі соєвого шроту впали на 20,2% – до 27,70 тис. тонн за зростання ціни на 32,5% – до 20,38 тис. грн.

"Астарта" – вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, що здійснює діяльність у восьми областях України. До його складу входять шість цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 220 тис. га і молочні ферми з 22 тис. голів ВРХ, олійноекстракційний завод у Глобиному (Полтавська обл.), сім елеваторів і біогазовий комплекс.

Агрохолдинг "Астарта" у першій половині 2026 році отримав EUR14,07 млн чистого збитку порівняно із EUR42,27 млн чистого прибутку за аналогічний період минулого року. Консолідований дохід за перше півріччя цього року скоротився лише на 0,1% – до EUR226,47 млн, експортні продажі склали 62% проти 61% у першому півріччі минулого року.