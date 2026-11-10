Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

"Астарта" призупинила роботу соєвого заводу після авіаудару РФ

2 хв читати
Додати як джерело

Завод з переробки сої агрохолдингу "Астарта" зазнав пошкоджень внаслідок російського авіаудару 8 листопада, йдеться у біржовому повідомленні компанії.

"Після нападу робота заводу була призупинена. Станом на дату оприлюднення цього повідомлення жертв серед співробітників не зафіксовано", – наголосила "Астарта".

Після завершення огляду Державної служби з надзвичайних ситуацій компанія оцінить завдані збитки та втрати, зазначається у релізі.

Як повідомляла "Астарта", продажі соєвої олії в третьому кварталі цього року зросли на 11,8% до третього кварталу минулого року – до 12,57 тис. тонн за збільшення ціни на 17,1% – до 54,91 тис. грн, тоді як продажі соєвого шроту впали на 20,2% – до 27,70 тис. тонн за зростання ціни на 32,5% – до 20,38 тис. грн.

"Астарта" – вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, що здійснює діяльність у восьми областях України. До його складу входять шість цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 220 тис. га і молочні ферми з 22 тис. голів ВРХ, олійноекстракційний завод у Глобиному (Полтавська обл.), сім елеваторів і біогазовий комплекс.

Агрохолдинг "Астарта" у першій половині 2026 році отримав EUR14,07 млн чистого збитку порівняно із EUR42,27 млн чистого прибутку за аналогічний період минулого року. Консолідований дохід за перше півріччя цього року скоротився лише на 0,1% – до EUR226,47 млн, експортні продажі склали 62% проти 61% у першому півріччі минулого року.

Над матеріалом працювали:

Редактор · від економіки до політики
#завод #авіаудар #астарта
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Комишуваха та Маріупольський драмтеатр стануть доказами для відповідальності воєнних злочинців РФ – постпред України при ООН

Комишуваха та Маріупольський драмтеатр стануть доказами для відповідальності воєнних злочинців РФ – постпред України при ООН

Російські авіаудари по Донецькому обласному академічному драматичному театру в Маріуполі та школі у Комишувасі стануть основою доказової бази під час…

Читати
Корецький: Питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підходу і буде додатково розглянуте

Корецький: Питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підходу і буде додатково розглянуте

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у відповідь на петицію заявляє, що питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підхо…

Читати