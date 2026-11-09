Ситуація з електрикою в Києві та Дніпрі залишається особливо складною через нову тактику ворога – Шмигаль

Ситуація з електропостачанням у Києві та Дніпрі залишається особливо складною внаслідок ударів російських військ із використанням реактивних безпілотників та штучного інтелекту по ключових об'єктах енергосистеми, а для прискорення цілодобових відновлювальних робіт уже сформовано додаткові ремонтні бригади енергетиків, повідомив перший віцепрем'єр-міністр-міністр енергетики України Денис Шмигаль у понеділок увечері.

"Провели засідання Штабу. Особливо складною залишається ситуація з електроенергією в Києві та Дніпрі. Відновлювальні роботи тривають цілодобово та безперервно. Для допомоги уже сформовано додаткові бригади енергетиків. Паралельно посилюємо стійкість громад через розвиток та запуск уже встановленої розподіленої генерації, щоб зменшити залежність від окремих великих енергетичних об'єктів і забезпечити додаткові джерела живлення", – написав Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що на терміни проведення ремонтів прямо впливає інтенсивність ворожих обстрілів, оскільки цієї осені агресор перейшов до комплексної стратегії руйнування української енергосистеми та суттєво змінив тактику атак. Зокрема, російські війська масово застосовують дрони з турбореактивними двигунами в режимі пошуку цілі з використанням MESH-мереж та технологій штучного інтелекту задля підвищення точності ударів. Основними цілями ворога стали ключові підстанції, розподільні пристрої, лінії електропередачі, теплові електростанції, гідроелектростанції, теплоелектроцентралі та об'єкти нафтогазової інфраструктури.

Крім того, учасники засідання узгодили взаємодію контактних центрів Києва, операторів систем розподілу та Урядового контактного центру для пришвидшення обробки звернень і скарг громадян. Центральна й місцева влада спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій та енергетичними компаніями координують дії для оперативної ліквідації наслідків обстрілів.