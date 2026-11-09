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Тристоронні переговори за участю України та США і РФ у вівторок охоплять гарантії безпеки й території

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Тристоронні переговори за участю України та США і РФ у вівторок охоплять гарантії безпеки й території

Тристоронні переговори за участю делегацій України, Сполучених Штатів та Російської Федерації у вівторок складатимуться з двох блоків, присвячених повоєнним гарантіям безпеки для Києва і територіальним пропозиціям, повідомив кореспондент американського мовника PBS News Нік Шифрін із посиланням на американського посадовця в понеділок увечері.

"Щоб покласти край війні, Європа має бути за столом переговорів. Нам потрібно набагато більше європейських дискусій із Росією", – наводить журналіст слова співрозмовника у X.

Представник адміністрації США визнав занепокоєння європейських союзників попередніми російськими вимогами, які передбачали відведення сил НАТО зі східного флангу, проте назвав залучення Європи до переговорного процесу наступним необхідним кроком. За його словами, однією з ідей для сприяння європейсько-російському діалогу виступає відновлення роботи Ради НАТО-Росія, діяльність якої зупинили у 2022 році. Крім того, Вашингтон обговорював із Москвою концепцію надання Україні безпекової угоди за зразком четвертої та п'ятої статей Північноатлантичного договору.

Коментуючи другий блок порядку денного щодо територіальних питань, американський посадовець утримався від розкриття деталей, але вказав на сигнали з боку Москви стосовно пошуку шляхів завершення війни.

"Обидві сторони продемонстрували трохи гнучкості у приватних розмовах", – цитує Шифрін представника США.

Співрозмовник також повідомив про розгляд механізму автоматичного відновлення обмежувальних заходів ("snapback") у разі скасування антиросійських санкцій, що має увійти до пакета стимулів для дотримання РФ режиму припинення вогню.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#cша #переговори #росія
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