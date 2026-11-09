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США висловлюють обережний оптимізм щодо переговорів в Абу-Дабі, але не очікують укладення угоди – ЗМІ

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Представники США висловили обережний оптимізм щодо перспектив переговорів стосовно України в Абу-Дабі, однак не очікують укладення угоди за їхніми результатами, повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу в соціальній мережі Х у понеділок.

За його інформацією, представники США під час брифінгу для журналістів напередодні переговорів окреслили основні очікування Вашингтона, проблемні питання та можливі подальші кроки. Брифінг відбувся без запису на диктофон.

"Укладення угоди в Абу-Дабі не очікується. Мета полягає в тому, щоб уточнити позиції сторін, виявити розбіжності, що залишаються, та закласти основу для подальших переговорів. Представники США висловили "обережний оптимізм" і припустили, що, залежно від досягнутого прогресу, незабаром можуть відбутися нові зустрічі за участі Путіна та Зеленського", – наголошується в повідомленні, поширеному в понеділок.

Американська сторона прагне розширити нинішній тристоронній формат переговорів, залучивши до обговорення європейських партнерів. Зокрема, йдеться про Німеччину, Францію, Велику Британію та Італію, а також НАТО, Європейський Союз та Україну. Основну увагу в ширшому форматі планують приділити гарантіям безпеки для України та майбутній архітектурі безпеки в Європі після завершення війни.

За словами американських посадовців, Вашингтон запропонував Росії погодитися на механізм гарантій, який забезпечив би Україні захист, аналогічний передбаченому статтями 4 і 5 Північноатлантичного договору. Водночас остаточне рішення щодо можливих зобов'язань США залежатиме від президента Дональда Трампа, а фінансове забезпечення гарантій, як зазначив один із представників американської сторони, має стати відповідальністю Європи.

Серед ключових розбіжностей залишається територіальне питання. Росія продовжує наполягати на встановленні контролю над усією Донецькою областю, тоді як Україна виступає за збереження нинішньої лінії зіткнення.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#переговори #очікування #абудабі
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