Комишуваха та Маріупольський драмтеатр стануть доказами для відповідальності воєнних злочинців РФ – постпред України при ООН

Російські авіаудари по Донецькому обласному академічному драматичному театру в Маріуполі та школі у Комишувасі стануть основою доказової бази під час міжнародного переслідування російських воєнних злочинців, які планували і здійснювали ці атаки, заявив постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (ООН) Андрій Мельник.

"Дозвольте привернути вашу увагу до одного села. Ми вже чули цю назву – Комишуваха Запорізької області. 2 листопада люди зібралися в місцевій школі для отримання гуманітарної допомоги. Російська авіація цілеспрямовано розбомбила цю будівлю. A ті, хто вижив після перших ударів, кинулися до укриття – і поліцейські, і рятувальники. Але навіть сім метрів під землею не захистили від російської звірячості. Літак повернувся, і тритонні керовані авіабомби впали просто на укриття, заживо поховавши тих, хто шукав там порятунку", – сказав Мельник на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у понеділок.

За офіційними даними, у Комишувасі загинуло щонайменше 55 невинних людей. Пошук людей триває, 45 тіл досі вважаються зниклими безвісти.

"Це звірство болісно нагадує масове вбивство в маріупольському Драмтеатрі, де сотні цивільних, переважно жінки та діти, шукали прихистку, аби бути похованими під завалами внаслідок російського авіаудару на початку повномасштабного вторгнення 16 березня 2022 року", – наголосив дипломат.

Він підкреслив, що слово "ДІТИ" було написано величезними літерами на даху тієї будівлі, і його було чітко видно з повітря, але російським окупантам було байдуже, і вони вбили невинних українців.

"Маріупольський театр і школа в Комишувасі назавжди залишаться похмурими символами найтяжчих воєнних злочинів Росії та злочинів проти людяності. І обидва випадки стануть частиною доказової бази у переслідуванні кожної особи – кожної особи, яка планувала, віддавала накази або здійснювала ці атаки, включаючи тих дипломатів, які безсоромно відбілюють ці злочини тут, в ООН", – наголосив Мельник.

Окремо він зауважив, що як і минулої зими, мета росіян – повністю знищити енергетичну та водопровідну інфраструктуру України й заморозити мільйони людей до смерті. Мельник нагадав, що згідно з останньою доповіддю Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, опублікованою кілька днів тому, систематичні атаки Росії на українську інфраструктуру, що позбавляють мільйони цивільних світла, тепла та води, становлять не лише воєнні злочини, а й злочини проти людяності.

Окремо він відзначив важливість врятованих життів в Олешках, подякувавши першій леді США Меланії Трамп, але постпред заявив, що "ми не можемо заплющувати очі на цинічну гру, яку продовжує вести Росія".

"Створивши цю пастку для українців на окупованих територіях, зокрема на Херсонщині, Москва тепер намагається вдавати з себе благодійника, видаючи запізнілий крок вимушеної потреби за власний "жест доброї волі". Не забуваймо, хто створив цю гуманітарну трагедію з самого початку. Це була Росія, і це залишається Росією. Я не хотів би зіпсувати загальне враження, але в Україні є надія – реальна надія на те, що "диво в Олешках" стане початком розширення припинення вогню, і не лише локального, а й запровадженого вздовж усієї лінії фронту", – наголосив Мельник.

Він нагадав, що за час операції в Олешках Росія провела ротацію військ, перекинула підкріплення та перемістила додаткову військову техніку в цей район, і ба більше, наступного ж дня після завершення локального припинення вогню Росія вбила дроном колишнього директора місцевої школи.

"Усі ми, і насамперед Рада Безпеки, повинні зробити все можливе, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів і припинити грати в ігри, використовуючи дипломатію лише як фиговий листок та інструмент війни. Звісно, Олешки могли б стати першим скромним прикладом відновлення взаємної довіри – заходом зміцнення довіри, який міг би прокласти шлях до справжнього мирного процесу", – зазначив дипломат.