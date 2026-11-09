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Без світла велика частина Дніпра та Кам'янського через пошкодження обладнання на енергооб'єкті після атаки – ДТЕК

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Російські війська завдали удару по Дніпропетровській області, пошкоджено важливе енергообладнання – наразі без світла залишились велика частина Дніпра та Кам'янського, повідомила ДТЕК.

"Дніпропетровщина: ворог пошкодив важливе енергообладнання регіону. Атака спричинила масштабні відключення в області. Без світла залишилась велика частина Дніпра та Кам'янського", йдеться у повідомленні ДТЕК у Телеграмі у понеділок увечері.

Повідомляється, що також було знеструмлено критичну інфраструктуру.

"Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше", зазначили у ДТЕК.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпро #енергетика #атака
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