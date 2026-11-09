Без світла велика частина Дніпра та Кам'янського через пошкодження обладнання на енергооб'єкті після атаки – ДТЕК

Російські війська завдали удару по Дніпропетровській області, пошкоджено важливе енергообладнання – наразі без світла залишились велика частина Дніпра та Кам'янського, повідомила ДТЕК.
"Дніпропетровщина: ворог пошкодив важливе енергообладнання регіону. Атака спричинила масштабні відключення в області. Без світла залишилась велика частина Дніпра та Кам'янського", йдеться у повідомленні ДТЕК у Телеграмі у понеділок увечері.
Повідомляється, що також було знеструмлено критичну інфраструктуру.
"Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше", зазначили у ДТЕК.