Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Рада ЄС продовжила мандат EUMAM Ukraine ще на два роки

2 хв читати
Додати як джерело
Рада ЄС продовжила мандат EUMAM Ukraine ще на два роки

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити мандата Військової допоміжної місії Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM Ukraine) ще на два роки – до 15 листопада 2028 року, передбачивши на цей період бюджет у розмірі майже 300 мільйонів євро.

Про відповідне рішення у понеділок повідомляє пресслужба Ради ЄС.

В Раді зазначили, що рішення було ухвалено за результатами нещодавнього стратегічного огляду діяльності EUMAM. "У цьому контексті Рада також вирішила забезпечити присутність місії в Україні для налагодження безпосередньої та ефективної координації з українським військовим керівництвом, Збройними силами України (ЗСУ) та міжнародними партнерами-однодумцями. Це гарантує, що процес підготовки, який здійснює ЄС, продовжуватиме розвиватися відповідно до потреб ЗСУ", деталізували в повідомленні.

Крім того, Рада розширила мандат місії, і тепер він передбачає більший акцент на врахуванні досвіду, здобутого на полі бою, а також на посиленні військової підготовки для підтримки оборонних завдань України.

"EUMAM Ukraine продовжуватиме тісно координувати свої дії з іншими міжнародними партнерами-однодумцями, зокрема зі Сполученими Штатами, Великою Британією, Канадою та Норвегією. Місія також співпрацюватиме з "Коаліцією охочих" (Coalition of the Willing), а також із НАТО у межах діяльності структури НАТО з надання безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU)", – уточнили в Раді.

В Раді нагадали, що EUMAM Ukraine є ключовим інструментом військової підтримки України з боку ЄС, головна мета якої полягає в сприянні нарощуванню військового потенціалу Збройних сил України. З моменту створення місії у жовтні 2022 року на прохання України у її межах пройшли підготовку понад 100 тис. військовослужбовців.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#мандат #військова #підготовка #єс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підходу і буде додатково розглянуте

Корецький: Питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підходу і буде додатково розглянуте

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у відповідь на петицію заявляє, що питання зменшення граничного віку мобілізації потребує комплексного підхо…

Читати