Рада ЄС продовжила мандат EUMAM Ukraine ще на два роки

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити мандата Військової допоміжної місії Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM Ukraine) ще на два роки – до 15 листопада 2028 року, передбачивши на цей період бюджет у розмірі майже 300 мільйонів євро.

Про відповідне рішення у понеділок повідомляє пресслужба Ради ЄС.

В Раді зазначили, що рішення було ухвалено за результатами нещодавнього стратегічного огляду діяльності EUMAM. "У цьому контексті Рада також вирішила забезпечити присутність місії в Україні для налагодження безпосередньої та ефективної координації з українським військовим керівництвом, Збройними силами України (ЗСУ) та міжнародними партнерами-однодумцями. Це гарантує, що процес підготовки, який здійснює ЄС, продовжуватиме розвиватися відповідно до потреб ЗСУ", деталізували в повідомленні.

Крім того, Рада розширила мандат місії, і тепер він передбачає більший акцент на врахуванні досвіду, здобутого на полі бою, а також на посиленні військової підготовки для підтримки оборонних завдань України.

"EUMAM Ukraine продовжуватиме тісно координувати свої дії з іншими міжнародними партнерами-однодумцями, зокрема зі Сполученими Штатами, Великою Британією, Канадою та Норвегією. Місія також співпрацюватиме з "Коаліцією охочих" (Coalition of the Willing), а також із НАТО у межах діяльності структури НАТО з надання безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU)", – уточнили в Раді.

В Раді нагадали, що EUMAM Ukraine є ключовим інструментом військової підтримки України з боку ЄС, головна мета якої полягає в сприянні нарощуванню військового потенціалу Збройних сил України. З моменту створення місії у жовтні 2022 року на прохання України у її межах пройшли підготовку понад 100 тис. військовослужбовців.