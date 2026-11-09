У Херсоні відкрили Центр життєстійкості для психосоціальної підтримки населення – ОВА

У Херсоні розпочав роботу Центр життєстійкості, облаштований для надання психосоціальної підтримки родинам із дітьми, внутрішньо переміщеним особам, військовослужбовцям, ветеранам та їхнім близьким, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"В умовах безперервного російського терору підтримка ментального здоров'я наших людей є не менш важливою, ніж фізична безпека. Тому створення такого простору в прифронтовому місті – це своєчасне і необхідне рішення", – написав він у телеграм-каналі в понеділок.

За словами Прокудіна, центр облаштовано в укритті з дотриманням усіх норм безбар'єрності. У приміщенні передбачено дитячу кімнату, зони для групових занять та окремі кабінети для індивідуальних консультацій.

У центрі людям надаватимуть допомогу в подоланні стресу та пошуку внутрішніх ресурсів для відновлення сил.

Проєкт реалізовано в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?" за ініціативи першої леді Олени Зеленської та координації Міністерства соціальної політики. До реалізації проєкту долучилися Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, міське управління соціальної політики та Корабельна районна організація Товариства Червоного Хреста України, зазначив Прокудін.