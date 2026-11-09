Російська армія у жовтні втрачала одного солдата кожні 48 секунд – постпред України при ООН

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (ООН) Андрій Мельник наголосив на рекордних втратах російської армії у жовтні: було вбито або поранено понад 54 тисячі окупантів.

"Оскільки вакансії для пана Небензі (постпред РФ при ООН – ІФ) в Україні немає, я можу запропонувати йому спрямувати свій дивовижний запал, співчуття та новоявлений гуманітарний ентузіазм на власних співвітчизників у Росії. І я можу запевнити пана Небензю, що вони значно більше потребують його уваги. Лише за жовтень на українській землі було вбито або поранено понад 54 тисячі російських військовослужбовців. 54 тисячі!", – сказав Мельник на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у понеділок.

Таким чином, як зауважив український дипломат, минулого місяця російська армія втрачала живу силу зі швидкістю: один солдат кожні 48 секунд.

"Тож до моменту завершення нашого засідання ще понад 180 російських солдатів будуть убиті або поранені. Оскільки пан Небензя зараз зручно сидить тут, у Нью-Йорку, можливо, він міг би принаймні відправити листівку матерям і вдовам, висловити їм кілька слів співчуття та пояснити, чому їхні сини й чоловіки мали загинути абсолютно ні за що", – заявив Мельник.

Окремо він відкинув фейкові заяви Небензі про українських військових, порадивши йому звернути увагу на поширені в інтернеті сотні відео із документуванням катувань, жорстокого поводження та знущань, які здійснюють російські військові.

"Щодо театральних заяв про так звані "катівні в Україні" – цього нового гротескного опудала, яке Росія знову й знову намагається викликати перед цією Радою, – дозвольте порадити вам спочатку ознайомитися з висновками Спеціальної доповідачки ООН щодо ситуації з правами людини в Російській Федерації. Її доповідь, опублікована лише два тижні тому, змальовує зовсім іншу, дуже похмуру картину країни, чиї представники так переймаються вигаданими порушеннями деінде. Тож, пане Небензя, перш ніж Росія читатиме лекції решті світу про права людини, можливо, вам варто спочатку добре подивитися в дзеркало", – заявив Мельник.