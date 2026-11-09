Рекордні 2,5 млн вірян узяли участь у месі Папи Римського в Аргентині

На месу Папи Римського Лева XIV у Буенос-Айресі зібралося близько 2,5 млн вірян, повідомляє в понеділок агентство ЕФЕ.

Зазначено, що це рекорд за кількістю присутніх на месі для Лева XIV з того моменту, як він став понтифіком у травні 2025 року.

"Моя поїздка до Аргентини дала мені змогу побачити на ваших обличчях ентузіазм вашої віри", – сказав Папа Римський, звертаючись до присутніх.

Перед месою він відвідав центр для людей з обмеженими можливостями. Понтифік поспілкувався з мешканцями й персоналом, який там працює.

Після Аргентини Папа Римський вирушить до Перу, де перебуватиме до 17 листопада, ця поїздка відбудеться під гаслом: "Відкриймо наші серця".

У жовтні понтифік переніс операцію з видалення невеликого ущільнення в легеневій тканині, однак не скасував турне.