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Буданов про перемовини в Абу-Дабі: Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими

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Буданов про перемовини в Абу-Дабі: Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими
Фото: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов, що наразі прямує до Абу-Дабі у складі української делегації, повідомив, що велику увагу у перемовинах планується приділити гуманітарному треку, зокрема процесу обміну полоненими.

"Важливо, що дипломатичний процес триває. Україна як ніхто інший прагне якнайшвидшого закінчення цієї жахливої війни. Дуже сподіваюся на конструктивний діалог", – написав він у Телеграмі у понеділок увечері.

"Велику увагу плануємо приділити гуманітарному треку. Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими. Розраховую, що діалог в ОАЕ дасть практичний результат і ми зможемо домовитися про наступні етапи повернення наших людей додому", – повідомив Буданов.

Керівник Офісу президента також висловив вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації перемовин. "Окрема подяка американській стороні, зокрема Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу за особисті зусилля в перемовному процесі", – додав Буданов.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#оає #буданов #обміни
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