США висловили співчуття у зв'язку з атаками РФ по Комишувасі та лікарні в Харкові: удари мають припинитися – представник на РБ ООН

Заступник постійного представника США при ООН Ден Негреа висловив співчуття родинам, які втратили близьких під час нещодавніх ударів РФ по н.п. Комишуваха (Запорізька обл.) та лікарні в Харкові.

"Ми висловлюємо співчуття численним родинам, які втратили близьких під час нещодавніх ударів по селищу Комишуваха, пункту видачі гуманітарної допомоги в Запоріжжі та лікарні в Харкові. Мирні жителі, що опинилися в епіцентрі цієї війни, продовжують платити найвищу ціну", – сказав він на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у понеділок.

Негреа заявив, що "ми можемо і повинні зробити більше для захисту цивільного населення". "Удари по населених пунктах мають припинитися", – додав дипломат.

Також США закликали "обидві сторони припинити атаки" на судна, що перевозять зерно, на ланцюги постачання продовольства, енергетичну інфраструктуру та пункти розподілу гуманітарної допомоги.

Окремо Негреа відзначив важливість операції в Олешках за сприяння першої леді США Меланії Трамп.

"Ми з щирою вдячністю відзначаємо, що Росія та Україна повністю дотримувалися п'ятиденного режиму припинення вогню, що уможливило гуманітарний доступ та евакуацію. Успіх став можливим завдяки співпраці обох сторін, і ми сподіваємося, що цей досвід в Олешках стане прикладом того, як можна захистити цивільних осіб, які перебувають під безпосередньою загрозою внаслідок бойових дій. Як зазначила перша леді, ситуація в Олешках доводить: ми здатні поставити людяність вище за війну", – наголосив дипломат.

Проте, за його словами, "обидві сторони повинні не допустити повернення до замкненого кола атак, ударів у відповідь і загибелі людей".

Як повідомлялося, раніше ДСНС інформувала про збільшення до 55 кількості загиблих унаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району.

РФ 2 листопада завдала цілеспрямованого удару по школі в селищі Комишуваха, де роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям. Окупанти скинули на школу авіабомби. Люди сховалися в укритті, і тоді вони завдали повторного удару: ще дев'ять авіабомб саме по укриттю.