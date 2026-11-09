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Переговори в Абу-Дабі мають розвинути результати зустрічей у Києві та Петербурзі – США на Радбезі ООН

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Переговори в Абу-Дабі мають розвинути результати зустрічей у Києві та Петербурзі – США на Радбезі ООН

Заступник постійного представника США при організації Ден Негреа, коментуючи тристоронні переговори (Україна-США-РФ), що відбудуться в Абу-Дабі цього тижня, підтвердив відданість Вашингтона досягненню всеосяжної та довготривалої мирної угоди.

"Ми з нетерпінням чекаємо на тристоронні переговори в Абу-Дабі наприкінці цього тижня, де ми будемо розвивати успіхи, досягнуті в Києві та Санкт-Петербурзі, на шляху до всеосяжної та стійкої мирної угоди", – сказав він на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у понеділок.

Дипломат запевнив, що Сполучені Штати, як і раніше, прагнуть відігравати "конструктивну роль у припиненні безглуздого насильства та закінченні цієї війни".

"Ми очікуємо не менше від Росії та України", – резюмував він.

Як повідомлялося, в Абу-Дабі (ОАЕ) 10-11 листопада мають відбутися переговори делегацій України та Росії за посередництва США. На мирних переговорах будуть присутні представники Європейської комісії, Європейської ради, Німеччини, Франції та Великої Британії на рівні радників з питань безпеки, а також керівник апарату генсека НАТО.

Раніше у понеділок керівник української переговорної групи, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомив, що українська переговорна делегація вирушила до місця запланованих зустрічей в ОАЕ.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що Україну на тристоронніх перемовинах з Росією в Абу-Дабі (ОАЕ) представлятимуть голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Пізніше стало відомо, що спецпредставники американського президента Дональда Трампа – Джаред Кушнер та Стів Віткофф – проведуть зустріч з європейськими представниками перед початком тристоронніх перемовин Україна-США-Росія в Абу-Дабі.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#радбез #оон #сша
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