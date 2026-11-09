Викрито масштабну схему незаконних врізок у трубопроводи та крадіжок нафти – очільник "Нафтогазу"

Правоохоронці спільно з фахівцями з безпеки АТ "Укрнафта" викрили масштабну схему незаконних врізок у трубопроводи та крадіжок нафтової сировини, повідомив тво голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко у понеділок.

"Минулого тижня відбулися обшуки у Київській, Чернігівській, Полтавській і Сумській областях. Слідчі перевіряють місця, де могли зберігати викрадений газовий конденсат і незаконно виготовлені з нього нафтопродукти", – написав він у Facebook.

За словами Федоренко, обшуки стали результатом тривалої оперативної роботи правоохоронців за підтримки служби безпеки групи "Нафтогаз".

Слідство веде поліція Київської області, оперативний супровід забезпечує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура. Фахівці "Укрнафти" працюють на обшуках разом зі слідчими.

"Продовжуємо системну боротьбу з незаконними врізками. Виявляємо, документуємо, передаємо матеріали правоохоронцям", – зазначив очільник "Нафтогазу".

Група "Нафтогаз" розраховує на повну компенсацію завданих збитків.