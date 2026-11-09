На майбутніх переговорах в ОАЕ сторони мають продемонструвати політичну волю, поступово будувати консенсус – Китай на РБ ООН

Заступник постійного представника Китаю в ООН Сунь Лей привітав поновлення дипломатичних зусиль щодо досягнення миру в Україні, закликавши всі сторони скористатися можливістю для переговорів.

На засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у понеділок Сунь Лей заявив, що зараз критично важливий етап "для врегулювання ситуації в Україні шляхом переговорів".

"Міжнародна спільнота закликає до миру, і голоси на підтримку мирних переговорів лунають дедалі гучніше. Останнім часом ключові сторони провели низку контактів, надіславши певні позитивні сигнали. Китай підтримує зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що зацікавлені сторони підуть назустріч одна одній, збережуть цю позитивну динаміку та сприятимуть якнайшвидшому політичному вирішенню кризи", – сказав представник Китаю.

Він наголосив на трьох моментах. На думку китайської сторони, по-перше, необхідно забезпечити дотримання гуманітарних норм і здійснити деескалацію ситуації.

"Нещодавно сторони провели черговий обмін полоненими та домовилися про локальні гуманітарні припинення вогню, що дозволило багатьом цивільним особам безпечно евакуюватися із зони бойових дій і отримати гуманітарну допомогу – це крок, гідний схвалення. Ми закликаємо сторони ставити людські життя на перше місце, зберігати спокій і стриманість, а також ефективно захищати цивільне населення та цивільну інфраструктуру, приділяючи особливу увагу вразливим групам, зокрема жінкам і дітям", – сказав Лей.

Водночас, за його словами, слід розширити масштаби надання гуманітарної допомоги, а "сторони зобов'язані суворо дотримуватися норм міжнародного права, гарантуючи належні умови для виживання, медичне обслуговування та гідне поводження з військовополоненими й затриманими особами". По-друге, як заявив Лей, необхідно зміцнити прагнення до миру та скористатися можливістю для проведення переговорів.

"Останнім часом сторони висловили свої погляди щодо політичного врегулювання кризи, а міжнародна спільнота висунула численні дипломатичні ініціативи для сприяння мирним переговорам. З огляду на майбутній новий раунд тристоронніх обговорень за участю Росії, України та Сполучених Штатів, зацікавлені сторони мають продемонструвати політичну волю, підтримувати зв'язок, поступово досягати консенсусу та спільно працювати над укладенням всеосяжної, довготривалої та обов'язкової до виконання мирної угоди", – заявили у представництві.

Лей додав, що КНР розраховує на те, що міжнародна спільнота сприятиме створенню "сприятливої атмосфери для мирних переговорів і відіграватиме конструктивну роль".

По-третє, на думку китайської сторони, "необхідно усунути першопричини кризи задля досягнення тривалого миру". Лей знову додав, що "у конфліктах і війнах не буває переможців".

Дипломат зазначив, що позиція Китаю щодо українського питання (так у КНР називають війну РФ проти України – ІФ-У) залишається послідовною.

"Керуючись "чотирма пунктами", запропонованими Головою Сі Цзіньпіном, ми продовжуємо сприяти мирним переговорам і політичному врегулюванню. Ми підтримуємо тісні контакти з усіма залученими сторонами, зокрема з Росією та Україною, а також активно займаємося "човниковою дипломатією", – сказав Лей.

За його словами, КНР "невпинно працює над створенням умов для мирних переговорів і досягнення консенсусу заради миру". Дипломат запевнив, що Китай готовий разом із міжнародною спільнотою й надалі докладати зусиль задля якнайшвидшого припинення вогню, завершення бойових дій і забезпечення довгострокової стабільності в регіоні.

Як повідомлялося, в Абу-Дабі (ОАЕ) 10-11 листопада мають відбутися переговори делегацій України та Росії за посередництва США.