Мерц погрожує заблокувати семирічний бюджет ЄС, якщо країни-члени не зобов'яжуться фінансувати Україну – ЗМІ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не підтримає ухвалення наступного семирічного бюджету ЄС на 2028-2034 роки, якщо всі країни-члени не візьмуть на себе зобов'язання щодо подальшого фінансування України, повідомляє Financial Times.

Про це йдеться в листі Мерца до президента Європейської ради Антоніу Кошти, з яким ознайомилося видання. Канцлер пов'язав підтримку майбутнього бюджету ЄС зі згодою всіх держав-членів долучитися до покриття фінансових потреб України, яка наступного року зіткнеться з дефіцитом фінансування в розмірі €70 млрд. У листі Мерц наголосив на необхідності знайти рішення, яке забезпечить Україні довгострокову фінансову підтримку, зокрема для обслуговування непогашеного боргу.

"Колективне зобов'язання всіх нас, без винятку, зробити справедливий внесок у покриття фінансового дефіциту України є необхідною передумовою для вирішення цього питання та обговорення будь-яких подальших питань, особливо тих, що мають фінансові наслідки…Тоді ми повинні знайти рішення, підтримане всіма державами-членами, яке забезпечить Україні стабільну багаторічну перспективу фінансування з 2028 року", – наголосив канцлер у листі.

Напередодні зустрічі лідерів ЄС у Дубліні, запланованої на четвер і п'ятницю, питання подальшого фінансування України залишається одним із ключових у порядку денному, оскільки попри погоджений раніше кредит на €90 млрд, Київ потребує ще €70 млрд наступного року. Євросоюз висловив готовність забезпечити близько €45 млрд із цієї суми, а Європейська комісія опрацьовує механізми залучення необхідних коштів, зокрема через випуск спільних боргових зобов'язань.

Мерц використовує позицію Німеччини як найбільшого чистого донора бюджету ЄС, щоб домогтися гарантованого фінансування України не лише у 2027 році, а й у наступні роки. Водночас Берлін прагне змінити процедуру ухвалення таких рішень, замінивши принцип одностайної підтримки голосуванням кваліфікованою більшістю, щоб окремі держави-члени не могли блокувати подальшу фінансову допомогу Києву.

"Потреби України у фінансуванні необхідно врегулювати в межах наступного бюджету ЄС. Фінансова підтримка України всіма державами-членами ЄС є необхідною умовою для успішного завершення бюджетних переговорів ЄС", – заявив представник уряду Німеччини, якого цитує Financial Times.