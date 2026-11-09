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Кількість штурмів ворога на Гуляйпільському напрямку зросла втричі – 7 корпус ДШВ

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Кількість штурмів ворога на Гуляйпільському напрямку зросла втричі – 7 корпус ДШВ
Фото: 7 корпус ДШВ

Кількість штурмів ворога на Гуляйпільському напрямку зросла втричі, ворог частіше намагається пересуватися по одному, повідомляє 7-й корпус швидкого реагування ДШВ

"У смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ окупанти продовжують спроби нарощувати своє угруповання. Ворог намагається доставляти живу силу цивільним транспортом. У жовтні ворог втричі більше штурмував позиції українських військових у порівнянні з вереснем", – йдеться у повідомленні пресслужби 7-го корпусу ДШВ у Фейсбуці у понеділок.

Повідомляється, що водночас противник почав коригувати тактику інфільтрації. Якщо раніше рухався малими групами піхоти по 2-3 особи, то наразі дедалі частіше намагається просочуватися по одному – через зростання кількості вогневого ураження Сил оборони по скупченню ворога.

При цьому, за наявними даними, поодинокі інфільтровані загарбники часто втрачають зв'язок з командуванням та залишаються без провізії. Українські захисники беруть їх в полон або знищують.

"Найнапруженішою на Гуляйпільському відтинку залишається ділянка в районі Гіркого, Залізничного, Цвіткового та Гуляйпільського. Ці населені пункти розташовані близько до Гуляйполя, яке противник намагається використовувати як зону накопичення особового складу та техніки, а також як плацдарм для подальшого наступу у бік Запоріжжя", йдеться у повідомленні.

Допис супроводжується відео – ліквідація поодиноких окупантів, які намагалися інфільтруватися в оборонні порядки підрозділів у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#штурми #фронт #гуляйпільський
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