Справа "Карфаген" не пов'язана з запуском ринку медканабісу, бізнес нелегальних мереж був зацікавлений у блокуванні змін – керівник УАМК

Справа "Карфаген" не пов'язана із запуском ринку медичного канабісу, але бізнес нелегальних мереж був зацікавлений у блокуванні змін, які згадувалися у матеріалах, оприлюднених правоохоронними органами, повідомив керівник ГО "Українська асоціація медичного канабісу", адвокат Геннадій Шабас.

"Історія цієї справи категорично ніяк не пов'язана із запуском ринку медичного канабісу. Тут потрібне чітке розмежування. Синтетичні канабіноїди – це так звані дизайнерські наркотики. Їх створюють у лабораторіях саме для того, щоб обходити заборони. Медичний канабіс – зовсім інша історія. В Україні це легально і законно", – сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Відносно синтетичних канабіноїдів Шабас зазначив, що "як тільки одну формулу забороняють, виробники трохи змінюють молекулу і випускають "нову" речовину. Так працює цей ринок по всьому світу".

"Це не канабіс, не тетрагідроканабінол (ТГК) і не похідні канабісу. Вони не мають з канабісом нічого спільного ні за походженням, ні за складом, ні за хімічною будовою, ні за рівнем небезпеки. Схожість назв вводить людей в оману, але за нею немає жодного зв'язку", – сказав він.

Шабас зауважив, що "закон про медканабіс мав велику підтримку суспільства, бо людям ці ліки справді потрібні, саме тому зловмисники намагаються використати цей інформаційний фон і замаскувати свої синтетичні наркотики під медичний канабіс".

"Для пацієнтів, які чекали на лікування роками, це особливо болісно. Тому важливо, щоб суспільство розуміло: це наркоторгівля, а не медичний канабіс, і вона не повинна підривати довіру до легального лікування", – сказав він.

Шабас зазначив, що зміни у перелік наркотичних засобів, який згадується в оприлюднених матеріалах, "забороняв речовини поіменно, досить було змінити формулу синтетичної речовини, і нова сполука формально виходила з-під заборони".

"Постановою КМУ №146 від 5 лютого 2026 року було заборонено ADB-4en-PINACA – речовину, виявлену у продукції мережі U420. Процедура тривала з вересня 2025 року до лютого 2026 року, тому постановою КМУ №1213 від 2 жовтня 2026 року запроваджено контроль за цілими групами похідних, зокрема, синтетичних канабіноїдів, за їхньою хімічною будовою. Тепер кожну нову формулу не потрібно вносити окремо", – сказав він.

Він підкреслив, що "бізнес таких мереж тримався на продажу речовин, які ще не встигли заборонити".

"Кожна нова заборона означала для них зміну рецептури і знищення залишків товару. Звідси й зацікавленість у блокуванні змін", – сказав він.

Коментуючи розвиток ринку препаратів медичного канабісу, Шабас нагадав, що зміни законодавства щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) набрали чинності 16 серпня 2024 року, перший відпуск ліків пацієнтам відбувся 11 червня 2026 року.

"Потреба за оцінкою МОЗ – близько 6 млн українців. Це люди з онкологією, розсіяним склерозом, епілепсією, ветерани з хронічним і фантомним болем. Пропозиція – зареєстровано 23 реєстраційні посвідчення на рослинні субстанції канабісу, ще 16 заяв перебувають на розгляді. Доступність поки низька. Ліцензії мають 36 комунальних і 30 приватних суб'єктів, але у жовтні 2026 року, ліки фактично відпускали лише сім аптек у п'яти містах", – сказав він, зауваживши, що асоціація наразі готує інтерактивну мапу для пацієнтів та лікарів для висвітлення де пацієнти зможуть придбати ці ліки.

"Основні бар'єри: обмежений вибір лікарських форм, механізм квотування, проблеми вхідного контролю якості імпортних субстанцій, висока ціна для пацієнтів. Ринок запущено, але він на початковому етапі. Попереду ще багато роботи і на жаль такі події (скандал навколо справи "Карфаген" – "ІФ-У") ускладнюють легальний розвиток", – сказав він.

Як повідомлялося, в оприлюднених НАБУ матеріалах справи "Карфаген", зокрема, йшлося про спроби вплинути на міністра охорони здоров'я з метою блокування змін до переліку наркотичних засобів, які могли зачепити бізнес із продажу психоактивних сумішей через мережу магазинів U420. Один зі співрозмовників обговорював ризик того, що склад суміші визнають забороненим, через що доведеться змінювати рецептуру та знищувати запаси товару.