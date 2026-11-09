Російські війська понад 40 разів атакували Дніпропетровську область, є поранений

Окупанти понад 40 раз атакували три райони Дніпропетровської області, одного цивільного поранено, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Одна людина дістала поранень. Понад 40 разів ворог атакував три райони безпілотниками та артилерією", – написав Ганжа у Телеграмі у понеділок щодо безпекової ситуації станом на 18.30.

За його словами, у Нікопольському районі потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджено заклад освіти, автівку. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 68-річного чоловіка. У Раївській громаді Синельниківського району понівечені складські приміщення і навантажувач. Сталася пожежа. У Самарівському районі противник цілив по Піщанській громаді. Пошкоджені приватні оселі, інфраструктура.